Elektrikli araç şarj noktası sayısı arttı! Yurt genelindeki toplam sayı açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) eylül ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu yayımladı. Buna göre, elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı 23 bin 377'e yükseldi. Ağustosta 138 bin 429 adet olan elektrikli araç sayısı da eylülde 146 bin 965'e ulaştı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Elektrikli araç şarj noktası sayısı arttı! Yurt genelindeki toplam sayı açıklandı
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) eylül ayına ilişkin "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunu açıkladı.

EPDK'nin raporuna göre, elektrikli araç şarj noktası (soket) sayısı eylülde önceki aya göre yüzde 3,96 artarak 23 bin 377'e yükseldi. Bu rakam, ağustosta 22 bin 485 olarak kayıtlara geçmişti.

Rapora göre, şarj istasyonları toplam kurulu gücü, eylülde bir önceki aya göre yüzde 8,70 artışla 1511 megavat oldu.

Bu dönemde, AC şarj noktası sayısı 14 bin 226'dan 14 bin 543'e, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 259'dan 8 bin 834'e yükseldi.

Öte yandan, ağustosta 138 bin 429 adet olan elektrikli araç sayısı eylülde 146 bin 965'e ulaştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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