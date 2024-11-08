8 Kasım akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorinde indirim

Brent petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki ani değişimlerin ardından, salı gününden itibaren benzin fiyatlarına zam geldi. Araç sahipleri ise yola çıkmadan önce güncel akaryakıt fiyatlarını kontrol ederek ne kadar ödeme yapacaklarını öğrenmek istiyor.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bugünden itibaren geçerli olacak şekilde benzinde litre başına 1,87 TL; motorinde ise 1,65 TL fiyat indirimi yapıldı.

YENİDEN ZAM UYGULANDI

25 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına yaklaşık 1 TL zam geldi.

8 KASIM 2024 AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin fiyatı: 44,56 TL

Motorin fiyatı: 43,23 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin fiyatı: 44,45 TL

Motorin fiyatı: 43,16 TL

LPG fiyatı: 22,39 TL

Ankara:

Benzin fiyatı: 44,99 TL

Motorin fiyatı: 43,69 TL

LPG fiyatı: 22,94 TL

İzmir:

Benzin fiyatı: 45,43 TL

Motorin fiyatı: 44,21 TL

LPG fiyatı: 22,64 TL