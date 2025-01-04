Emekli askerler temsil hakkı istiyor! 54 gündür nöbetteler

Haber-Kamera: Çağdaş Cengiz

Emekli askerler, ordu yardımlaşma sandığı olarak kurulan OYAK önünde ‘temsil hakkı’ talebiyle nöbet tutuyor.

Türkiye ekonomisine yön veren çok sayıda büyük şirketi de bünyesinde barındıran Ordu Yardımlaşma Kurumu varlıklarının yüzde 43'ünün sahibi emekli askerler. Buna rağmen yönetimde söz hakları yok.

54 gündür Ankara'daki genel müdürlük önünde nöbet tutan Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Genel Başkan Ömer Öztürk, OYAK üyelerinin menfaatlerinin önde tutulmasını talep etti.

Emekli askerlerin nöbetine Vatan Partisi de destek verdi. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan OYAK yönetiminin mağduriyeti gidermesi gerektiğini söyledi.