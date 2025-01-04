Perfetti işçisi zafer kazandı! Sendika ve işveren, toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladı

"Mücadele edenler her zaman kazanamaz. Ancak kazananlar mücadele edenlerdir" dediler. 2025 yılının ilk zaferini Perfetti işçisi kazandı.

"Sendikaya üye olmak anayasal haktır" dediler, 326 gün önce Tekgıda-iş sendikasına üye oldular. Perfetti işçileri işverenle anlaştı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Emekçiler zaferlerini işçi sınıfına armağan etti.

İşçilerin 1 senedir sürdürdüğü mücadeleye destek veren Vatan Partisi heyeti de fabrika önündeki kutlamaya katıldı.

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, "Perfetti işçileri 326 gündür hiçbir şekilde zorluklara, baskılara boyun eğmediler ve bu mücadelenin zaferle sonuçlanmasını sağladılar. Darısı başta Polonez olmak üzere hak mücadelesi veren bütün işçi sınıfına. Hep beraber oralarda mücadele ede ede, söke söke haklarımızı kazanacağız. Bütün işçi sınıfımıza başarılar diliyoruz, perfetti işçilerimizi tekrardan kutluyoruz." dedi.