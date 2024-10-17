Emekli astsubayların tazminat mücadelesi devam ediyor

17 Ekim Astsubaylar Günü’nde emekli astsubaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Türk Ordusunun bel kemiği olan emekli astsubaylar Tazminat ve özlük hakları ile ilgili sorunların acilen çözülmesini talep etti.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Emekli astsubayların tazminat mücadelesi devam ediyor. 17 Ekim Astsubaylar Günü’nde emekli astsubaylar Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüdü. Türk Ordusunun bel kemiği olan emekli astsubaylar Tazminat ve özlük hakları ile ilgili sorunların acilen çözülmesini talep etti.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği önce Anıtkabir'i ziyaret etti. Görevdeyken Türk Ordusunun bel kemiği olan astsubayla Anıt Park’ta tören yaptı.

TEMAD Genel Başkanı Hamza Dürgen’in öncülüğünde Anıt Park’tan başlayan yürüyüş Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde sona erdi.

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