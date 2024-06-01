Emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu

Olay, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde meydana geldi. Emekli vali yardımcısı Yılmaz Yolcu, evinde ölü bulundu.

Emekli vali yardımcısı evinde ölü bulundu
Editör: Yağmur Biçen

Ankara'dan tatil için bir süre önce Giresun Şebinkarahisar'a bağlı Kütküt Mahallesi'ndeki evine gelen 82 yaşındaki Yolcu'dan haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Yolcu'nun cansız bedeni ile karşılaştı.

Yolcu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şebinkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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