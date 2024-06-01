Emekliler artık şehirler arası otobüs yolculuklarında yüzde 10 indirimden faydalanacak

Emekliler artık şehirler arası seyahatlerde yüzde yirmi indirimle bilet alabilecek. Yönetmeliğe uymayan ve emekliye yüzde 20 indirim tanımayan otobüs firmaları her bir ihlal için beş uyarı alacak.

Editör: Haber Merkezi
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Emekliler artık şehirler arası otobüs yolculuklarında yüzde 10 indirimden faydalanacak. Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği yürürlüğe girdi.

Uygulama yürürlüğe girdi. Hükme uymayan otobüs firmalarına ise B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerine her bir ihlal için beş uyarı verilecek.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan konuya ilişkin Ulusal Kanala konuştu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# emekli # Toplu Taşıma # indirim
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