Eminönü-Sirkeci arasında tramvay seferleri durdu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eminönü-Sirkeci arasında tramvay seferleri durdu
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattında arıza sebebiyle tramvayların yalnızca Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında hizmet verebildiği belirtildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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