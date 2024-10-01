Eminönü-Sirkeci arasında tramvay seferleri durdu

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar hattında arıza sebebiyle tramvayların yalnızca Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında hizmet verebildiği belirtildi. Arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.