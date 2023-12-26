En Az Camiye Sahip İller Belli oldu! Bakın Hangi Şehirde Cami Sayısı Düşük

En az camiye sahip iller, TÜİK'in Din İstatistikleri raporuna göre belli oldu. Cami sayısı en düşük şehir, son verilere göre Tunceli olarak belirlendi. Peki rn az camiye sahip olan il olan Tunceli'yi hangi şehirler izliyor? İşte Türkiye İstatistik Kurumu'na göre en az camiye sahip iller listesi...

En Az Camiye Sahip İller

Türkiye İstatistik Kurumu'un yayınladığı Din İstatistikleri raporuna göre en az camiye sahip iller aşağıdaki gibidir;

1. Tunceli: 89 cami,

2. Yalova: 168 cami,

3. Kilis: 226 cami,

4. Iğdır: 253 cami,

5. Bayburt: 256 cami,

6. Ardahan: 280 cami,

7. Kırklareli: 301 cami.