En çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de 2024 yılında 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini, en çok tercih edilen bebek isimlerinin ise Defne ve Alparslan olduğunu bildirdi.

Mert Sagit Mert Sagit
En çok tercih edilen bebek isimleri belli oldu
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, geçen yıl nüfus kütüklerine tescil edilen bebeklerin sayısı ile en çok tercih edilen bebek isimlerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün verilerine göre, geçen yıl 937 bin 369 bebeğin nüfus kütüklerine tescil edildiğini belirten Yerlikaya, "1 Ocak 2024- 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 bin 65 ikiz, 290 üçüz ve 6 dördüz doğum gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

- En çok tercih edilen isimlere bakıldığında, kız bebeklerde Defne ismi 7 bin 661 bebeğe verildi. 7 bin 554 bebeğe Asel, 6 bin 722 bebeğe Zeynep, 5 bin 167 bebeğe Asya ve 4 bin 838 bebeğe Gökçe ismi konuldu. Erkek bebeklerden ise 8 bin 304'üne Alparslan, 5 bin 796'sına Göktuğ, 5 bin 34'üne Yusuf, 4 bin 878'ine Metehan, 4 bin 349'una ise Ömer Asaf ismi konuldu. Yavrularımızın bahtları açık olsun. Devletimize, vatanımıza, milletimize ve ailelerine hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Hepsini tek tek gözlerinden öpüyorum.
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