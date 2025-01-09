Engelliler bakanlık önünde eylem yaptı! Kaldırılan ÖTV istisnası ve yeni kriterler protesto edildi

Ekonomik krize çözüm bulamayan hükümet engelli araçları için yaptığı yeni düzenlemeyle engellilere kısıtlama getirdi. Engelli örgütleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde yasanın geri çekilmesini istedi. Eyleme destek veren Vatan Partisi de çıkan yasanın iptalini istedi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Engelliler Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde araç alma haklarını kısıtlayan yasayı protesto etti. Yüzlerce engelli yasanın iptalini istedi.

Kitle örgütlerinin bir araya geldiği eylemde konuşan AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Lokman Ayva, Hazine ve Maliye Bakanlığını eleştirdi. Ayva, "6 milletvekili çıkıyor aklın almayacağı bir önerge veriyorlar meclise, eğer istismar varsa niye kanunların gerekçesinde yok, tasarruf varsa, bu önergeyi verenler ve maliye bürokratları devletin arabalarını bu arabalardan yaptılar mı?" dedi.

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı da yasada engelliler için önerilen araçlara dikkat çekti. Özsaygı, "27 Aralık ve dün çıkartılan yasalarla var olan engelli hakları kuşa çevrilmiş durumda, alabileceğimiz araçların bagacına bizim tekerlekli sandalyamiz bile sığmaz" dedi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi çıkarılan yasaya karşı sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi. Çelebi, "Bundan sonra bu önergeyi veren vekiller her ilde engellileri karşısında görecektir. Bu önergeyi verenler bu günahtan kurtulmak adına ek bir önerge vererek bu yasayı geri çekerek engellilerle birlikte düzenlenmesini talep ediyoruz." dedi.

Katılan kurumlar adına ortak basın açıklamasını Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Sekreteri Ayhan Metin okudu. Metin, "Yerlilik oranının %40’a çıkarılmasıyla suiistimalciler yerine engelli bireylerin cezalandırılması, gerçek engelliler cezalandırılmaktadır. Bu otomobil satıcıları bu yasa sonrası fiyatları artırdı" dedi.

Engellilerin eylemine katılarak da destek veren Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan da emekçiden ve engelliden yana politikalar izlenmediğini söyledi. Reyhan, "Türkiye’deki ekonomik zorluklar arttıkça hükümetin de bunlara yönelik çözümü olmadıkça... Maalesef emekçiden engelliden yana bir ekonomi politikası izlenmiyor ve onun sonuçlarını yaşıyoruz. Hükümet 10 milyona yakın bulunan engelli ve ailelerini kaybetmek istemiyorsa buradan bir geri adım atmak zorundadır" dedi.

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