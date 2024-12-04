Engelsiz bir İskenderun istediler! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği düzenlendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum kuruluşları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde MARDER öncülüğünde bir araya geldi.

Programda konuşan engelli dernek başkanları, engelsiz bir İskenderun istediklerini söyledi. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, özel bireylerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun’da İSKOP adı altında kooperatif kurduklarını ve bu kooperatifin ilk işinin engelli vatandaşların ürettiği ürünleri satın almak olduğunu söyledi.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin farkındalık yaratmak ve toplumun her kesiminde engellilere destek bilincini artırmak için önemli olduğunu vurguladı.