Engelsiz bir İskenderun istediler! 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği düzenlendi

Hatay İskenderun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği düzenlendi. Programda konuşan engelli dernek başkanları, engelsiz bir İskenderun için taleplerini dile getirdi.

Hüseyin Güler Hüseyin Güler
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sivil toplum kuruluşları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde MARDER öncülüğünde bir araya geldi.

Programda konuşan engelli dernek başkanları, engelsiz bir İskenderun istediklerini söyledi. Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, özel bireylerin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun’da İSKOP adı altında kooperatif kurduklarını ve bu kooperatifin ilk işinin engelli vatandaşların ürettiği ürünleri satın almak olduğunu söyledi.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin farkındalık yaratmak ve toplumun her kesiminde engellilere destek bilincini artırmak için önemli olduğunu vurguladı.

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