Ergene Nehri zehir saçıyor! Tekirdağ ve Kırklareli muhtarları Ulusal Kanal'a konuştu

40 yıl önce balık tutulan, yüzülen, tarıma can suyu olan Ergene Nehri zehir saçıyor. Kirlenen Ergene için yıllardır harekete geçilmedi. Köylerde genç nüfus kalmadı, üretim düştü, kanser vakaları arttı. Tekirdağ ve Kırklareli muhtarları Ulusal Kanal'a konuştu, yetkilerden 'söz' değil 'çözüm istedi.

Dilek Doğan Dilek Doğan
Yayınlanma:

Yarattığı tehlike saçtığı zehir artıyor. Sözler veriliyor ama tutulmuyor. 1980'li yılların başından bu yana fabrikaların atıkları yüzünden Ergene Nehri için bir adım atılmıyor. Yıldız Dağları'ndan doğup, 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra kirliliğiyle Ege Denizi'ne dökülüyor Ergene Nehri.

Bölge halkı için tek sorun kirlilik değil. İşte bu kirliliğin yarattığı tehlike, sağlığı da tehdit ediyor. Köylerde yaşayan halkta kanser vakalarında artış görülüyor.

Bu derelerde önceden balık tutuluyordu, yüzülüyordu. Şimdi ise kirlilikle baş başa bırakıldı.

Üreticiler, temiz suya ulaşamyınca artık eskisi kadar çeşitli ürün de ekemiyor.

Tek ses olan Tekirdağ ve Kırklareli muhtarları Ulusal Kanal'a konuştu, yetkilerden 'söz' değil 'çözüm' istedi.

İstanbul'da sağanak alarmı! Trafik durma noktasına geldiİstanbul'da sağanak alarmı! Trafik durma noktasına geldiGündem
ergene nehri Tekirdağ kırklareli
Günün Manşetleri
MSB'den Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklama
Isparta'da şiddetli deprem
Gazze’de son 24 saat
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Bugün 10 ile kar yağacak!
Belediye otobüsü ile tır çarpıştı
"Son bir haftada 62 terörist etkisiz hale getirildi"
Şanlıurfa’da PKK ve DEAŞ operasyonu
Narin Güran davasında son durum
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Çok Okunanlar
Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller Okullar kar yağışı nedeniyle tatil oldu: İşte tatil olan iller
Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar Emekliler dikkat: Bankalar promosyon tutarlarını güncelledi: İşte yeni rakamlar
Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı Meteoroloji özellikle bu illeri uyardı
Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir? Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak kimdir?
Bugün 10 ile kar yağacak! Bugün 10 ile kar yağacak!