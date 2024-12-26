Ergene Nehri zehir saçıyor! Tekirdağ ve Kırklareli muhtarları Ulusal Kanal'a konuştu

Yarattığı tehlike saçtığı zehir artıyor. Sözler veriliyor ama tutulmuyor. 1980'li yılların başından bu yana fabrikaların atıkları yüzünden Ergene Nehri için bir adım atılmıyor. Yıldız Dağları'ndan doğup, 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra kirliliğiyle Ege Denizi'ne dökülüyor Ergene Nehri.

Bölge halkı için tek sorun kirlilik değil. İşte bu kirliliğin yarattığı tehlike, sağlığı da tehdit ediyor. Köylerde yaşayan halkta kanser vakalarında artış görülüyor.

Bu derelerde önceden balık tutuluyordu, yüzülüyordu. Şimdi ise kirlilikle baş başa bırakıldı.

Üreticiler, temiz suya ulaşamyınca artık eskisi kadar çeşitli ürün de ekemiyor.

Tek ses olan Tekirdağ ve Kırklareli muhtarları Ulusal Kanal'a konuştu, yetkilerden 'söz' değil 'çözüm' istedi.