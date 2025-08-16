Erzincan Yaşayan Miras Festivali başladı: Kültürel miras üç gün boyunca coşkuyla yaşatılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkıları ile Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Erzincan Yaşayan Miras Festivali; Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz’ün katıldığı törenle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkıları ile Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi iş birliğinde düzenlenen, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan Erzincan Yaşayan Miras Festivali, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisi sonrasında Dörtyol Meydan’da gerçekleşen açılış töreniyle başladı.



Vali Aydoğdu: Yaşayan mirasımızı gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor

Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu yaptığı açılış konuşmasında, “Bir bilge der ki, kültür her türlü stratejiyi kahvaltıda yer. Onun için teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bizim en büyük zenginliğimiz kültürümüzdür. Somut olmayan kavramları da somut olanlar kadar toplum içerisinde çoğaltmamız gerekiyor. Bunlardan birisi kültürdür, vicdandır, iyiliktir, merhamettir. Tarih bugün de yaşıyorsa tarihtir. Onun için yaşayan mirasımızı bugüne ve gelecek nesillere mutlak suretle aktarmamız gerekiyor.” dedi. Vali Aydoğdu ayrıca festivalin şehre hayırlı olmasını dileyerek, Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bakan Yardımcısı Mumcu’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bakan Yardımcısı Mumcu: Somut olmayan kültürel mirasımız, milletimizin hafızasıdır

Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, doğasıyla, insanıyla, tarihiyle Anadolu’nun göz bebeği olan memleketi Erzincan’da, kültürel değerleri yaşatan anlamlı bir buluşma için bir arada olduklarını vurgulayarak, “Anadolu’nun her köşesi başlı başına bir hazine; Erzincanımız ise bakır işlemeciliğinden halısına, yöresel kıyafetlerinden zengin mutfak kültürüne kadar, bu büyük kültürel atlasın en özel parçalarından biri. Bakanlığımızın katkıları, Erzincan Valiliğimiz ve Erzincan Belediye Başkanlığımızın iş birliğiyle hayata geçirilen Yaşayan Miras Festivalimizde, bu eşsiz değerlerimizi genç nesillerle buluşturuyor, geleceğe emanet ediyoruz. Nitekim; Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı vizyonunda, kültürel kalkınma en önemli başlıklardan biri. Bu doğrultuda, Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un öncülüğünde hayata geçirilen projelerle kültür ve sanatımızın her alanda güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Özellikle, önceki kuşaklardan emanet aldığımız kadim kültürel mirasımızı, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek kültür-sanat etkinlikleri ile yaşatmayı çok önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Somut olmayan kültürel mirasımızın, milletimizin hafızası olduğunu belirten Mumcu, “Yaşayan Miras Festivalimiz, bu toprakların ürettiği tüm bu güzelliklerin kaybolmaması, tam tersine güçlenerek gelecek nesillere aktarılması, ustalarımızın toplumla buluşması ve gençlerimize ilham olması amacıyla düzenleniyor. Bugünkü durağımız Erzincan, kültür ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip.

Doğal güzelliklerimiz, yöresel mutfağımız, el sanatlarımız, kış ve doğa turizmi imkânlarımız ile burayı bir cazibe merkezi haline getirmek için iş birliği içinde var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Ayrıca, bu yıl Erzincan özelinde ilk kez hayata geçirilen “Anadolu’nun Bakırcıları Erzincan’da” etkinliğiyle, bakır ustalarını aynı çatı altında topladıklarından bahseden Mumcu, “Hem işlevsel hem de sanatsal değeri yüksek bir sanat olan bakır işlemeciliğinin merkezinde, Erzincan’da bu etkinliği gerçekleştirmek, bu geleneğin yaşatılması ve tanıtılması açısından son derece kıymetli.” açıklamasında bulundu.

Festivaldeki çocuk etkinliklerine değinen Mumcu, “Hayal ve Miras Bahçesi ile evlatlarımız, Karagöz’den kuklaya, masallardan geleneksel oyunlara kadar zengin bir kültür dünyasıyla tanışacak. Tüm hemşehrilerimizi, eşsiz kültürel değerlerimizi yakından görmek ve deneyimlemek için festival alanlarımıza davet ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Aksun: Hepimiz kardeşiz

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Can kardeşliğin şehri Erzincan 86 milyonun bir arada yaşamasını arzu eden bir şehir. Onun için de kültür mirasımızı en iyi şekilde Erzincanımızda sergilemek tarihin derinliklerinden gelen bütün güzellikleri burada sizlere sunmak Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ve bir Erzincanlının gönlünden geçmiş. Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu’ya minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Biz Erzincan yöneticileri olarak sayın Valimizin Başkanlığında hep birlikte hareket etmekteyiz. Dünya görüşü ne olursa olsun hepimiz kardeşiz. Kardeşliğin şehri adına hepinizi selamlıyorum.” dedi.



Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi: Erzincan’a gönülleri fethetmeye geldik

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi yaptığı konuşmada, “Erzincan’a gönülleri fethetmeye geldik. Yaşayan Miras Festivali bizim için çok kıymetli. Özellikle somut olmayan kültürel miras diye tanımladığımız, bizim aslında atalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, bugün Avrupa’nın sürdürülebilirlik diye tarif ettiği pek çok şeyi geçmişte nasıl güzel uyguladığının en güzel göstergesi. Biz de şehirlerimizi dolaşarak hem gittiğimiz şehrin mevcut unsurlarını hem de o şehre Anadolu’nun farklı kadim uygarlıklarından unsurları götürüp bu şöleni çocuklarımıza, gençlerimize ve toplumun her kesimine göstermek istiyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un takipleri, Bakan Yardımcımız Batuhan Mumcu’nun çok büyük desteği bizim için çok kıymetli. Erzincan’da da üç gün boyunca hem Erzincanlı hemşehrilerimiz hem de Erzincan’a misafir olarak gelecek kıymetli misafirlerimiz yaşayan mirasın ustalarıyla buluşma fırsatı bulacaklar. Dolu dolu bir üç gün geçireceğiz. Her sene de daha kıymetli işleri Erzincan’a getirmeye gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Milletvekili Karaman: Bu festival bölgemiz için çok kıymetli

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, “Bugün hoş görünün, kardeşliğin ve dayanışmanın şehri Erzincan’da binlerce hemşehrilerimizle birlikte Anadolu’nun dört bir yanından gelen kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimiz sadece yollar, köprüler, barajlar ve eserler inşa etmiyor. Kültürüne, inancına, birliğine ve kardeşliğine de büyük değer veriyor. Bizler biliyoruz ki halkımız ancak birlikte olursa gerçekten o zaman güçlüdür. İşte bu yüzden Erzincan’da düzenlenen bu güzel festival bölgemiz için çok kıymetli olmuştur. Erzincan Türk Halk müziği repertuvarında Türkiye’de Sivas’tan sonra ikinci şehirdir. Bu zengin kültürümüzü ve türkülerimizi üç gün boyunca meydanlarımızda yaşatacağız.” dedi.



Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Toksöz: Geleneksel Türk Okçuluğu’nu yaşatmaya gayret gösteriyoruz

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, “Yaşayan Miras Festivali, takip ettiğimiz illerimizde çok ciddi manada karşılık bulan, kıymetli bir festival. Bakan Yardımcımızın da özellikle bütün illerde yayılmasına öncülük yaptığı bir faaliyet. Ben de memleketim Erzincan’da Yaşayan Miras Festivali’nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Burada binlerce yıllık geleneği sürdürme adına birçok unsuru görüyoruz. Bizler de Geleneksel Türk Okçuluğu’nu, 2019’da kurulmasının akabinde UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirası’na kaydedilen bir geleneği yaşatma adına gayret gösteriyoruz. Bu süreçte de Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok ciddi katkıları var. Bu anlamda kendilerine tekrar teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Rektör Levent: Bu festivali çok önemsiyoruz

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Akın Levent, “Milletlerin kültürüne ve geçmişine değer vermediği zaman bu ülkelerin kısa zamanda yok olup gitmeye mâhkum olduklarını görüyoruz. O yüzden bu festivali biz üniversite ve Erzincanlılar olarak çok önemsiyoruz. Umarım çok başarılı bir festival olacak. Bundan sonraki senelerde de hep birlikte çok güzel şeyler göreceğiz.” dedi.

Vali Aydoğdu, Bakan Yardımcısı Mumcu ve beraberindeki heyet açılış konuşmalarının ardından, Sema Kansu’ya ait Türk tipi örme zırhının modernize edilerek kostümlere uyarlandığı eserlerden oluşan “Anadolu’dan Düşler: Bakırın Hikâyesi” defilesini, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun düzenlediği menzil oku müsabakalarına katılan yarışmacıların “Okçuluk Gösterisi”ni ve ‘’Mirasın Sesi: Deyişten Nefese Zakirlerin Dinletisi”ni izledi.

Protokol daha sonra, Mücevher Sâdekârlığı, Deri İşleme, Çarpana Dokuma, Çömlekçilik, Topaç Yapımı, Bakır Tel İşleme, Tespih Yapımı, Türk Okçuluğu, Çanakkale Yöresi Türkmen Kıyafetleri Yapımı, Akordeon ve Klarnet İcrası, Kemik Tarak Yapımı, Filografi, Sedefkârlık, Çorap Örücülüğü, Sepet Örücülüğü, Çini, Ahşap Baskı (Çit Baskı), Kilim Dokumacılığı, Mozaik, Kitre Bebek Yapımı, Cengerli Kilim Dokumacılığı, İğne Oyacılığı, Kutnu Dokuma, Cam Üfleme gibi birçok sanat dalından davet edilen ustaların Dörtyol Meydanı’nda yer alan stantlarını gezerek sanatkarlardan bilgi aldı.

Festival kapsamında Millet Bahçesi’nde yer alan, Minyatür, Tezhip, Ebru, Hüsn-i Hat eserlerinden oluşan “Türk Süsleme Sanatları Sergileri” sanatseverlerle buluşurken, çocuklar için hazırlanan “Hayal ve Miras Bahçesi”nde; geleneksel çocuk oyunları minik ziyaretçilerini ağırlayarak geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştırdı.