Erzincan'da feci kaza! Düğün dönüşü hayatlarını kaybettiler

Erzincan'da minibüs şarampole devrildi. Akraba olduğu öğrenilen 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

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Bir minibüs, Erzincan-Sivas kara yolunun 40. kilometresi Sakaltutan Geçidi mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile minibüsteki Mukaddes K, Erkan K. ve Mehmet K. hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Minibüstekilerin, düğün için gittikleri İstanbul'dan Erzurum'a döndükleri öğrenildi.

# Erzincan # trafik kazası # düğün
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