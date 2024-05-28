Erzincan'da feci kaza! Ölü ve yaralı var

Erzincan'da otomobil kontrolden çıktı. Otomobilin bariyerlere çarparak alev alması sonrası araçtaki bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
Erzincan'da feci kaza! Ölü ve yaralı var
Editör: Uğur Çam

Erzincan'da bir otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Yeniköy girişinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar yaralanan sürücüyü araçtan çıkardı. Araçtan çıkarılamayan S.F. yanarak hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü. S.F'nin cesedi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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