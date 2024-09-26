Erzincan'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da, Refahiye-Erzincan kara yolunda feci bir trafik kazası meydana geldi. Hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 2 kişi de ağır yaralandı. 2 kişinin Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erzincan'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan C’nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Erzincan'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldiGazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erzincan trafik kazası
Günün Manşetleri
İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı
Gazze’de can kaybı 41 bin 534'e yükseldi
S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak?
FETÖ soruşturmasında 19 tutuklama
Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği
Putin’den Nükleer Caydırıcılık Toplantısında kritik mesajlar
Mansur Yavaş’tan adaylık ve istifa iddialarına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD temaslarını tamamladı ve yurda döndü
36 terörist etkisiz hale getirildi
Hazine ve Merkez Bankası'nın ABD yatırımcı toplantıları sonuçlandı
Çok Okunanlar
Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş! Narin Güran cinayetinde yeni detaylar kan dondurdu! O isim de masum değilmiş!
Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu? Konut kredisi faiz oranları değişti: 2 milyon TL'nin ödemesi ne kadar oldu?
Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz" Prof. Dr. Süleyman Pampal o bölgeyi uyardı: "Büyük deprem bekliyoruz"
S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak? S-400'ler İncirlik'te ABD kontrolünde mi bulundulacak?