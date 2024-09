Erzincan'da feci trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Refahiye-Erzincan kara yolunun Kova köyü yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ramazan C’nin (44) kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sürücü Ramazan C. (44) ile Semiha C'nin (14) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı A.E.C. (11), Melike C. (39) ve H.E.C’yi ambulansla Refahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına aldı. Yaralılardan Melike C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavi altındaki 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.