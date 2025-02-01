Erzincan'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, R.T. (63) idaresindeki 38 RS 775 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T. (29), H.T. (52) ve P.T. (29), sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.