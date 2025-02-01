Erzincan'da feci trafik kazası! Yaralılar var

Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrildiği feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Erzincan'da feci trafik kazası! Yaralılar var
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Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, R.T. (63) idaresindeki 38 RS 775 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Erzincan'da feci trafik kazası! Yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.T. (29), H.T. (52) ve P.T. (29), sağlık ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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