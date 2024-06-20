Erzincan'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Erzincan'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe Köyü kavşağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Zakir Ö’nün kullandığı 34 AJ 1830 plakalı hafif ticari araç, Mehmet V. idaresindeki 35 AFN 331 plaka otomobil ile çarpıştı. Her iki araç çarpışmanın etkisi ile refüje savruldu.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.V, A.G.V. ve K.B.V, sağlık ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.