Erzincan'da yaz ortasında kayak keyfi! 38 dereceden bunaldı kayak yapmaya gitti

Ergan Dağı'nın zirvesinde ağustosta şort ve tişörtüyle kayak yaptı.

Ergan Dağı'nın zirvesinde bulunan Ardıçlı Gölü'ndeki kar kütleleri maceraseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl yurt içi ile yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkez, yaz aylarında da manzarasıyla ziyaretçilerini misafir ediyor.

Motosikletiyle zorlu yolları aşan kayak antrenörü Canser Atila, yaklaşık bir saatlik zorlu yolculuğun ardından 3 bin 256 rakımdaki zirveye ulaştı.

Dağın zirvesinden yamaca doğru şort ve tişörtüyle kayak yaparak serinleyen ve ağustosta kayak yapmanın keyfini yaşadı.



