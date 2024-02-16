Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı, İliç ilçesindeki altın madeni ocağında yaşanan faciayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu bildirdi.

Erzincan'daki kaza ile ilgili yeni gelişme: Kanadalı yönetici gözaltında
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Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeni faciasıyla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi.

Bölgede keşif ve inceleme işlemlerinin yapılarak delillerin eksiksiz toplandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

- Olay yeri ve çevresinden toprak ve su numuneleri alınmış, bu numuneler inceleme için yetkili kimya laboratuvarlarına gönderilmiştir. Olaydaki sorumlular ile kusur durumlarının tespiti açısından çevre, maden, jeoloji, kimya, inşaat, ziraat ve harita mühendisi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanından oluşan 8 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek olay yerinde gerekli incelemeler yapılmış, bilirkişilerin uzmanlık raporunu tamamlamaları beklenmektedir. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde, ilk tespitlere göre olayın meydana gelmesinde kusuru bulunduğu değerlendirilen ilgili firmanın işveren vekili pozisyonunda bulunan Kanada uyruklu bir kişi de dahil olmak üzere toplam 8 kişi, 14 Şubat'ta gözaltına alınmıştır.

Açıklamada, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği vurgulandı.

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# Erzincan # maden kazası
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