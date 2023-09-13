Erzin'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, Erzin’in Başlamış Mahallesi Ilıcalar mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Erzin İtfaiye İstasyonu ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İlerleyen saatlerde soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.