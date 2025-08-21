Erzurum İspir’de heyelan paniği: 70 ev boşaltıldı
Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan büyük paniğe yol açtı. Toprak kaymasının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, risk altındaki 70 ev tahliye edildi. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği için boşaltılan evlerde ikamet edilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...