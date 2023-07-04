Erzurum'da 250 bin makaron ele geçirildi

Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Erzurum'da 250 bin makaron ele geçirildi
Süleyman Daban Süleyman Daban

Erzurum Aziziye İlçesine bağlı, Aziziye İlçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayapa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.

Aramada, elektronik sigara dolum kiti, 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 150 bin makaron, 850 kilogram kıyılmış tütün, 500 boş makaron kutusu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan O.A, T.E.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 4 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 Altın fiyatları bugün ne kadar?
3 Golden Boy 2023 oylama açık!
4 Tüm Türkiye'yi ağlatan Ali Cabbar neden öldü?
5 Göbek yağlarını kesip atıyor!