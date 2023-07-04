Erzurum'da 250 bin makaron ele geçirildi
Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Erzurum Aziziye İlçesine bağlı, Aziziye İlçesi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayapa Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
Aramada, elektronik sigara dolum kiti, 100 bin içi tütünle doldurulmuş makaron, 150 bin makaron, 850 kilogram kıyılmış tütün, 500 boş makaron kutusu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan O.A, T.E.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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