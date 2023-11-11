Erzurum'da Aziziye Destanı Şehitleri Anıldı

146 yıl önce yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyaları'nda şehit olanlar için Erzurum'da anma etkinliği düzenledi. Törende Nene Hatun da canlandırıldı.

Editör: İlyas Gümrükçü
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"Aziziye Destanı" şehitleri unutulmadı. Erzurum Valiliği tarafından Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyaları'nda şehit olanlar için tören yapıldı.

Savaşın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve ellerindeki baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın bozguna uğratıldığı tabyalardaki destansı zaferin anma etkinliğine ilgi yoğun oldu. Erzurum Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ayşenur Bayraktaroğlulları da Nene Hatun'u canlandırdı. Bayraktaroğlulları, canlandırdığı rol için duygularını aktardı.

Eşi Benzeri Olmayan Bu Eser Erzurum Müzesi'nde SergileniyorEşi Benzeri Olmayan Bu Eser Erzurum Müzesi'nde SergileniyorGezi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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