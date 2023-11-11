Erzurum'da Aziziye Destanı Şehitleri Anıldı

"Aziziye Destanı" şehitleri unutulmadı. Erzurum Valiliği tarafından Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyaları'nda şehit olanlar için tören yapıldı.

Savaşın en çetin muharebelerinin yaşandığı ve ellerindeki baltalarla savaş meydanına koşan halkın desteğiyle düşmanın bozguna uğratıldığı tabyalardaki destansı zaferin anma etkinliğine ilgi yoğun oldu. Erzurum Şehir Tiyatrosu oyuncularından Ayşenur Bayraktaroğlulları da Nene Hatun'u canlandırdı. Bayraktaroğlulları, canlandırdığı rol için duygularını aktardı.