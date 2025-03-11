Erzurum’da dehşet! Ekmek almaya giderken canından oluyordu

Erzurum’un Narman ilçesine bağlı Sütpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Murat Tutar, bakkaldan ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan çocuk, önce ilçedeki hastaneye kaldırıldı, ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı.

Oğlunun yaşam savaşı verdiğini söyleyen baba Yakup Tutar, olayın vahametini şu sözlerle anlattı: "Murat bakkala ekmek almaya giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramış. Köpeklerin elinden kendisi kurtulmuş. Murat, bir komşumuzu karşıdan görünce ondan yardım istemiş, 'Köpekler beni ısırdı.' diye bağırmış."

"BOĞAZINDA DELİKLER AÇILMIŞ, AŞIRI KAN KAYBETMİŞ"

Baba Tutar, oğlunun vücudunda çok sayıda yara olduğunu belirterek, "Komşumuz da gelip haber vermiş, kardeşim gidip getirdi, evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. İlçeye sağlık ocağına götürdük. Oradaki müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesine getirdik. Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda. Çocuğum oruç tutuyordu, akşam 9-10'a kadar çikolata getirmemi bekliyordu ama şimdi ben onu hastanede 'Kalkacak mı?' diye bekliyorum. Doktorlar, kafasındaki yaralarında sıkıntı olmadığını ama nefes borusunda sorun olduğunu söyledi. Aşırı derece kan kaybetmiş, damar yolu açtıklarında kan gelmiyordu. Allah göstermesin kan kaybından ölebilirdi." ifadelerini kullandı.

"SAHİPSİZ KÖPEKLERİ ÖNCEDEN TOPLASALARDI BU YAŞANMAZDI"

Olayın ardından belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya başladığını belirten Yakup Tutar, yetkililere tepki göstererek şunları söyledi: "Birinin çocuğu ölünce mi illa olması gerekiyor? Niye şimdi toplamaya başladılar, dün toplasaydılar. Çocuğuma ben şimdi çikolata götürürdüm ama bugün hastanede bekliyorum. Kim sorumluysa hepsinden şikayetçi olacağım."