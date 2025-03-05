Erzurum’da feci kaza: Araçtan savrularak yere düştü!

Erzurum’da meydana gelen feci kazada, emniyet şeridinde park halinde bulunan bir kamyona çarpan hafif ticari araçtan savrulan 60 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Erzurum’da feci kaza: Araçtan savrularak yere düştü!
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Olay, sabah saatlerinde Erzurum’un Aşkale ilçesi yakınlarındaki D-100 kara yolunun 5. kilometresinde gerçekleşti. 

Olayın görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, Nihat K. yönetimindeki 34 GJH 85 plakalı hafif ticari araç, Aşkale istikametine doğru seyrederken emniyet şeridinde park halinde bulunan 25 ACM 994 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç savruldu ve bariyerlere çarptı.

KADIN ARAÇTAN SAVRULARAK YOLA DÜŞTÜ

Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Halime Kaya, çarpmanın şiddetiyle araçtan savrulup yola düştü. Kaya, olay yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazayı kısa sürede kontrol altına alarak gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Halime Kaya’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na morga kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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