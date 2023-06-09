Erzurum'da feci kaza: Yaralılar var
Erzurum'da kargo aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Turgut Kızıler idaresindeki otomobil ile Cengiz Dumlu yönetimindeki 25 SD 878 plakalı kargo aracı, merkez Yakutiye ilçesi Sanayiciler Sitesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Sadullah Sıra, Ertürk Karaman, Ali Şener ve Mustafa Çutelli yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Kızılel, Dumlu, Sıra, Karaman ve Şener, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan Çutelli'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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