Erzurum'da otomobil takla attı! Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İhsan Doğramacı Bulvarı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki İsa Koçak yönetimindeki 25 GA 497 plakalı otomobil, seyir halindeyken stabilize yola geçti ve yolun sağında bulunan bir araca çarpıp takla attı.

Feci kazada sürücü İsa Koçak hayatını kaybetti. Araçta bulunan 14 yaşındaki Emre Koçak, 19 yaşındaki Bengisu Güney ve 17 yaşındaki Baran Şakıroğlu ise yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü İsa Koçak'ın cesedi, savcı incelemesinin ardından araçtan çıkarılarak Erzurum Şehir Hastanesi morguna götürüldü.