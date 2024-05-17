Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı

Operasyon, Antalya’da gerçekleştirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.

Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı
Editör: Yağmur Biçen
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FETÖ'ye  yapılan operasyonlar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.

O ilde simite büyük zam!O ilde simite büyük zam!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fetö # operasyon # tutuklama
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