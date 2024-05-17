Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı
Operasyon, Antalya’da gerçekleştirildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.
FETÖ'ye yapılan operasyonlar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı