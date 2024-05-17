Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı

FETÖ'ye yapılan operasyonlar devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6’sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.