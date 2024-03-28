Esenyurt’ta caddeden karşıya geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki araç caddenin karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kadın savrulurken sürücü yolun birkaç metre ilerisinde durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kadının cenazesi ambulansa bindirilerek morga götürülürken araç sürücüsü polis ekiplerince karakola götürüldü.