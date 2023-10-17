Esenyurt'ta Korkunç Olay! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

İstanbul'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. Esenyurt ilçesindeki bir çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu. Ekipler bebeğin ölüm nedenini araştırıyor.

Esenyurt'ta Korkunç Olay! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Kağıt toplayıcısı bir kadın sabah saatlerinde bir çöp konteynerinde bebek gördü. Kadın durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından, Yenikent Mahallesi 665. Sokak'taki bir çöp konteynerinde bulunan bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek bölgede çalışma gerçekleştirdi. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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