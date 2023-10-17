Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Tepki! Açıklamalarına Yanıt Verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "CHP'nin aksayan bütün yönlerini çözeceğiz. Kongrelerden sonra parti aleyhine konuşanları bu partiden ayıracağım." ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özgür Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kurultayda bir genel başkan seçecekler. Onun arkasında siyaset yapmak parti ahlakının gereğidir. Ama daha yapılmamış kurultaydan, kurultay sonrası kapı önüne koymaları değil, ben babaevinin kapılarını açmayı vadediyorum." dedi.

Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki tartışmaya CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da dahil oldu. Öztrak disiplinsiz örgütün ayakta kalamayacağını en iyi Özgür Özel bilir şeklinde yanıt verdi. Öztrak, "Genel Başkanımızın kastettiği parti disiplinidir. Disiplinin olmadığı hiçbir örgütün ayakta kalamayacağını en iyi Sayın Özel'in bilmesi gerek." dedi.