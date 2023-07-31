Esenyurt'taki tekel bayide öldürülen gencin babası ilk kez konuştu!

Esenyurt'ta bir tekel bayisine giden bir gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24), Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti.

Şüpheliler olayın ardından kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan yaralılardan Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

BABASI İLK KEZ KONUŞTU

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayetin ardından, öldürülen Yunus Emre Erzen’in babası ve aynı zamanda baskın yapılan büfenin de sahibi olan sahibi Cantürk Erzen Halk TV'ye konuştu.

Baba Erzen “Ben halen şoktayım. Çocuğumun ve arkadaşının öldürüldüğünü yeni idrak ediyorum” dedi.

"20 YILDIR BİRBİRİMİZİ TANIRIZ"

Baba Erzen, baskına gelen kişileri uzun yıllardır tanıdığını kaydederek “20 yıldır bir birimiz tanırız. Neredeyse aynı mahallenin insanlarıyız. Onlar da inşaat işleri yapıyor. Biz de inşaat işi ile uğraşıyoruz. Bir süre önce, oğlum Mehmet ile, baskına gelenlerden, Samet olarak bildiğimiz Murat arasında bir gerginlik olmuştu. Benim de olduğum bir anda o olay olmuştu. Murat Özer ayağından yaralanmıştı. Ancak daha sonra bu olay kapandı” diye konuştu.

"OLAYDAN ÖNCE BENİ ARADILAR"

Baba Erzen “Olay akşamı, yani olaydan kısa süre önce bu kişiler beni birkaç kez aradı. Onlardan biri ile konuştum da. Ancak büfeye gidip çocuğumu ve arkadaşını öldürecekleri aklımın ucundan geçmezdi. O gün, bana ve çocuklarıma yönelik bir icra takibi yazısı ulaştı bana. Ben de duruma tepki gösterdim. Verdiğim tepkide de küfür veya hakaret yoktu. Biz borçtan kaçan insanlar değiliz demiştim” ifadelerini kullandı.

"600 BİN LİRAYA YAKIN BORCUM VARDI"

Baba Erzen, aldığı inşaat demiri nedeni ile Murat Özer’e 500-600 bin liralık bir borcunun olduğunu kaydederek “Kimin kime borcu yok bugün. Her esnaf sıkıntıya girer. Bu çocukların öldürülmesi mi gerekiyordu” dedi.

Erzen sözlerini şöyle sürdürdü: