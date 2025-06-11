Eşine büyü yaptırıp sahte takı takan adam 'tam kusurlu' sayıldı

Dosyaya göre Ordu’da yaşayan bir kadın, eşinin sürekli kıskançlık krizleri yaşadığını, baskı kurduğunu, hem kendi hem de ilk evliliğinden olan çocuklarının can güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek boşanma davası açtı. Kadın, ayrıca eşinin büyü yaptırdığını, evin sorumluluklarını yerine getirmediğini de öne sürerek maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

Davalı erkek ise eşinin agresif olduğunu, kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, sık sık ayrı yatmak için bahaneler ürettiğini ve küfür ettiğini iddia ederek boşanmanın kendi talebi doğrultusunda gerçekleşmesini istedi.

Ordu 2. Aile Mahkemesi, davalı erkeği, eşini sosyal hayattan izole eden ve psikolojik baskı uygulayan tutumu nedeniyle "tam kusurlu" buldu. Tarafların boşanmasına hükmeden mahkeme, erkeğin kadına aylık 1000 TL nafaka ile 40 bin TL maddi, 40 bin TL de manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Erkeğin istinaf başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, tarafların ekonomik durumunu değerlendirerek erkeğin kadına toplam 30 bin TL nafaka ödemesine hükmetti. Diğer itirazlar ise reddedildi.

Bölge mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemelerin kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek hükmü onadı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Bölge adliye mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması, 6100 sayılı Kanun'un 371. maddesinde sayılan sebeplerin varlığı halinde mümkündür. Temyiz incelemesi sonucunda tarafların iddia ve savunmaları, dosyadaki deliller ve ilgili hukuk kuralları değerlendirildiğinde, verilen karar usul ve yasaya uygundur. Davalı erkeğin temyiz dilekçesinde öne sürdüğü gerekçeler, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmamıştır.”