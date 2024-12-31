Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olay

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Gürhan Ü, tartıştığı eski eşi Pınar Z'nin üzerine benzin döküp yaktı! Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Pınar Z, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olay
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Şirinyalı Mahallesi İsmet Gökçen Caddesi'nde bir apartmanın bahçesi oldu.

Edinilen bilgiye göre 42 yaşındaki Gürhan Ü ile eski eşi 36 yaşındaki Pınar Z. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği belirtilen benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe verdi.

Vücudunun büyük bir bölümü yanan Pınar Z, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olay - Resim : 1

Olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerinin çevrede başlattığı çalışmanın ardından Yeşilbahçe Mahallesi'nde bir okulun çevresinde yakalandı.

Gürhan Ü'nün emniyetteki ilk ifadesinde eski karısı ile çocuğunu kendisine göstermediği için tartıştığını, olayın bir anda meydana geldiğini, planlamadığını söylediği öğrenildi.

Polisin ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

ALEV ALANA KADINA ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Yaşanan korkunç olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde alev alan kadının yardımına koşan çevredeki bir esnafın kadına yangın söndürme tüpüyle müdahalesi görülüyor.

Eski eşinin üzerine benzin döküp yaktı! Antalya'da kan donduran olay - Resim : 2

Alev alan kadına yangın tüpüyle müdahale eden esnaf Mesut Avgın, sabah dükkanının reyonunu düzenlerken tartışma sesi duyduğunu söyledi. Tartışan kişilere bakarken kadının bir anda alev aldığını belirten Avgın, "Sonra yangın söndürme tüpünü aldım, koşarak kadının yanına geldim. İlk müdahaleyi yaptım. Kadının tüm vücudu yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Allah kimseye yaşatmasın. Yapan adam motosiklete bindi kaçtı. İnşallah cezasını çeker." dedi.

GÜRHAN Ü, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gürhan Ü. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Bu sırada gazetecilerin "kadını neden yaktığı" sorusuna Gürhan Ü, "Pişmanım, çocuğumu bana göstermedi." yanıtını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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