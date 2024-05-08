Eskişehir merkezli PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Eskişehir merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilenlerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekipler, Eskişehir, Van ve Bilecik'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerdeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.