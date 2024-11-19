Eskişehir'de 5 katlı bina çöktü

Eskişehir’de İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı Adalar mevkiinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, sabah saatlerinde bir binada beklenmedik bir kısmi çökme meydana geldi. Çalışmaların rutin bir şekilde devam ettiği esnada yaşanan çökme, çevrede panik ve endişeye neden oldu. Olayın hemen ardından bölgeye sağlık, kurtarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki yoğun hareketlilik, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve olay yerine çok sayıda meraklı vatandaş toplandı.

KURTARMA EKİPLERİNİN ZAMANA KARŞI YARIŞI

Göçük altında iki işçinin kaldığı ihbarı üzerine, arama kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Göçükte zamanla yarışan ekipler, yer yer elle müdahale ederek enkazı dikkatli bir şekilde kaldırmaya çalıştı. Beton ve moloz yığınları arasında, işçilerin sağlık durumlarının daha da kötüleşmemesi için büyük bir hassasiyet gösterildi. Ekiplerin sesli çağrıları ve cihazlarla yapılan yer tespit çalışmaları sonucunda, enkaz altındaki işçilerle temas kuruldu ve kurtarma operasyonu titizlikle devam ettirildi.

YARALILAR HIZLA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yoğun çalışmaların ardından, enkaz altında kalan iki işçi sağ olarak çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerindeki sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, vakit kaybetmeden ambulanslarla en yakın hastaneye sevk edildi. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu, ancak detaylı muayene ve tedavi için hastanede gözlem altında tutulacakları öğrenildi. Kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlanması, hem ekipler hem de çevredeki vatandaşlar arasında büyük bir rahatlama sağladı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, meydana gelen kazanın sebeplerini ve çöküntünün boyutunu belirlemek amacıyla kapsamlı bir araştırma başlattı. İlk incelemelere göre, çöküntünün yapısal bir zayıflık ya da çalışma sırasında meydana gelen bir hata sonucu oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor. Yapının inşaat mühendisleri ve denetim ekipleri tarafından detaylı inceleneceği ve kazanın sorumlularının tespit edileceği belirtildi.