Eskişehir'de bir köyün 24 saattir elektriği kesik: Belediye başkanı da tepki gösterdi

Sivrihisar ilçesine bağlı Sığırcık Mahallesi’nde 24 saattir devam eden elektrik kesintisi vatandaşları mağdur etti. Mahalle sakinlerinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için yetkili kurumları göreve davet ediyor.

"ELEKTRİK FATURALARINI GÜNÜNDE YAZIP GÜNÜNDE TAHSİL EDİYORSANIZ..."

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Sığırcık Mahallesi’nde 24 saattir devam eden elektrik kesintisinin bir an önce giderilmesi için yetkililere seslenerek, “Elektrik faturalarını gününde yazıp gününde tahsil ediyorsanız, elektriği karşılamak zorundasınız. Faturaları tahsil ettikleri gibi hizmeti de vermek zorundalar. Bu mağduriyeti bir an önce giderin” dedi.