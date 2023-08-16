Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı?

Alpu İlçesi Taştepe mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün sabah 06.50 sularında kontrol altına alındı.

GECE BOYU YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ!

Yüzden fazla personel ve çok sayıda arazöz ile karadan, helikopter ve uçak desteği ile de havadan müdahale edilen yangından büyük bir alan etkilendi. Ekiplerin gece boyu devam eden müdahaleleri sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.