Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı?

Eskişehir’in Alpu ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, bugün sabah saatlerine doğru kontrol altına alındı.

Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı?
orman yangını
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Alpu İlçesi Taştepe mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın bugün sabah 06.50 sularında kontrol altına alındı.

Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı? - Resim : 1

GECE BOYU YANGINLA MÜCADELE EDİLDİ!

Yüzden fazla personel ve çok sayıda arazöz ile karadan, helikopter ve uçak desteği ile de havadan müdahale edilen yangından büyük bir alan etkilendi. Ekiplerin gece boyu devam eden müdahaleleri sonucunda sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı? - Resim : 2

Eskişehir'de çıkan orman yangını korkuttu! Peki yangında son durum ne? Kontrol altına alındı mı? - Resim : 3

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