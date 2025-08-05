Eskişehir’de korku dolu anlar: Kepçe 2 yayayı önüne aldı, 5 araca çarptı

Eskişehir’de iş makinesi çarptığı 2 yayayı kepçeye aldı, ardından beş araca çarptı. Kafa travması geçiren bir yaralı hastanede tedavi altına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Eskişehir’de korku dolu anlar: Kepçe 2 yayayı önüne aldı, 5 araca çarptı
Yayınlanma:

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi’nde yaşanan kaza, şehirde büyük paniğe neden oldu. Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki aracın henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışmasının ardından taraflar anlaşmaya çalışırken, kontrolden çıkan bir kepçe kalabalığın arasına daldı. İ.K. idaresindeki iş makinesi, önce iki yayayı önüne alarak metrelerce sürükledi, ardından 5 araca çarptı.

Çarpıcı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kepçenin hızla olay yerine doğru ilerlediği, yayalara çarptığı ve ardından çevredeki araçlara çarparak durabildiği görülüyor. 

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 30 yaşındaki M.E., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.’nin kafa travması geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralı 25 yaşındaki O.Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. O.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Terörsüz Türkiye Komisyonu Meclis’te ilk kez toplanıyor: Gündemde isim ve yöntem varTerörsüz Türkiye Komisyonu Meclis’te ilk kez toplanıyor: Gündemde isim ve yöntem varGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eskişehir
Günün Manşetleri
İstanbul’da yaşamak cep yakıyor
Memur-Sen’den toplu sözleşme çağrısı
İsrail’i boykot eden eyaletlerin afet yardımı tehlikede
Türk lirasıyla dış ticarette büyük artış
Doğalgazda yeni dönem!
İSİM VE YÖNTEM NASIL OLACAK?
Ülke genelinde sahte içki operasyonu
DEPREMDE ÖLEN AVUKATLARIN YERİNE SAHTE MEZUNLAR KAYDEDİLMİŞ
Enflasyon rakamları açıklandı!
Sahte kripto, sahte ürün, yasa dışı bahis!
Çok Okunanlar
Güncel altın fiyatları Güncel altın fiyatları
3 milyon TL’nin faiz getirisi belli oldu 3 milyon TL’nin faiz getirisi belli oldu
Doğalgazda yeni dönem! Doğalgazda yeni dönem!
Akaryakıt fiyatları cep yakıyor Akaryakıt fiyatları cep yakıyor
Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı! Bu yıl LGS şampiyonlarına bile yer kalmadı!