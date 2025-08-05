Eskişehir’de korku dolu anlar: Kepçe 2 yayayı önüne aldı, 5 araca çarptı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Alanönü Mahallesi’nde yaşanan kaza, şehirde büyük paniğe neden oldu. Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iki aracın henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpışmasının ardından taraflar anlaşmaya çalışırken, kontrolden çıkan bir kepçe kalabalığın arasına daldı. İ.K. idaresindeki iş makinesi, önce iki yayayı önüne alarak metrelerce sürükledi, ardından 5 araca çarptı.

Çarpıcı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kepçenin hızla olay yerine doğru ilerlediği, yayalara çarptığı ve ardından çevredeki araçlara çarparak durabildiği görülüyor.

İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 30 yaşındaki M.E., ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.E.’nin kafa travması geçirdiği ve tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Diğer yaralı 25 yaşındaki O.Y. ise Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. O.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.