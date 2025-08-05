Terörsüz Türkiye Komisyonu Meclis’te ilk kez toplanıyor: Gündemde isim ve yöntem var

PKK'nın silah bırakmasıyla başlatılan ve “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırılan yeni süreçte kritik bir adım daha atılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlık edeceği komisyon bugün saat 11.00’de ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Toplantının açılışında Meclis Başkanı Kurtulmuş’un yaklaşık yarım saatlik bir konuşma yapacağı öğrenildi. Ardından Meclis’te grubu bulunan siyasi partilere 20’şer dakikalık söz hakkı tanınacak. Grubu bulunmayan altı partiye ise 10’ar dakika süre verilecek.

GÖRÜŞME TRAFİĞİ: İSİM VE YÖNTEM

Kurtulmuş, toplantı öncesinde dün siyasi partilerin koordinatör grup başkanvekilleri ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren görüşmede, komisyonun ismi ve yöntemi üzerine ön uzlaşma zemini aranarak tarafların görüşleri dinlendi.

Meclis Başkanlığı, toplantı sırasında düzenin sağlanabilmesi amacıyla salona kameraman ve foto muhabirlerinin alınmayacağını duyurdu. Görüntüler ve fotoğraflar TBMM tarafından logosuz biçimde basın-yayın kuruluşlarıyla paylaşılacak.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, komisyonla ilgili yaptığı değerlendirmede şu görüşleri paylaştı:

“Bu süreci terör üzerinden nitelendirmeyi doğru bulmuyoruz. Demokrasi perspektifi olmadan Kürt sorununun çözümünü murat etmenin de koşulu olmayacaktır. Türkiye demokratikleştikçe Kürt sorunu çözülecek, Kürt sorunu çözüldükçe de Türkiye demokratikleşecek. Bunlar birbirine bağlı iki temel meseledir.”



Toplantıların basına açıklığı konusunda ise, “Yüzde 100 kapalı ya da yüzde 100 açık bir formül uygun değil” diyen Koçyiğit, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı gibi kurumların bilgilendirme yapabileceğini, bazı bölümlerin kapalı gerçekleşeceğini ancak genel olarak şeffaflıktan ödün verilmemesi gerektiğini ifade etti.

CHP: “KOMİSYON VAR AMA ADI YOK”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise komisyonun ismine ve işleyişine dair şu açıklamayı yaptı:

“Komisyonun kendisi var, adı yok. Adında demokrasi ve adalet mutlaka olmalıdır. Adından başlayarak komisyonun amacı iyi tarif edilmelidir.”



Emir, tam şeffaflık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Toplumsal yaraları onaracağımız bir sürecin ancak Meclis çatısı altında şeffaf, dürüst, halkın gözü önünde yapılabileceğini öteden beri söylüyoruz. Komisyona ilk adımı atıyoruz, görevimizi yapacağız. Herkesin nerede durduğunu açıkça görmesi gerekiyor. Şeffaflığın olmadığı yerde olmayız.”

“19 Mart yargı darbesini bertaraf edecek, seçilmişlerin cezaevinde olmalarını ortadan kaldıracak bir süreci başlatmak zorundayız. Eğer birileri kendi yol haritalarını getirip dayatacaksa, bu işe hiç girişmesinler. Bizim olduğumuz bir komisyonda anayasa tartışması asla olmayacaktır.”