Ülke genelinde sahte içki operasyonu: 121 şüpheli yakalandı, tonlarca sahte ürün ele geçirildi

İstanbul ve Antalya merkezli olarak 81 ili kapsayan geniş çaplı jandarma operasyonlarında 33 binden fazla litre sahte içki ve 29 bin litre etil alkol ele geçirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Ülke genelinde sahte içki operasyonu: 121 şüpheli yakalandı, tonlarca sahte ürün ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ekiplerince sahte içki imalatçılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 121 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonların İstanbul ve Antalya merkezli olmak üzere ülke genelinde gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, sahte içkiyle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

TONLARCA SAHTE İÇKİ VE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, operasyonlarda 33 bin 554 litre sahte ve kaçak içki ile 29 bin 63 litre etil alkol ele geçirildi. Bu rakamlar, sahte içki üretiminin ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, jandarma ekiplerinin istihbarat destekli çalışmaları sayesinde yasa dışı üretim merkezlerine büyük darbe vuruldu. Sahte içkiyle mücadelenin sadece bir adli süreç değil, aynı zamanda toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: “Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil, toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır. Bu ürünleri piyasaya sürenler, hem vatandaşlarımızın hayatını hem de sağlığını hiçe saymaktadır.”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yerlikaya, “Şüpheli durumları bize bildirin, biz gereğini yapalım.” diyerek kamuoyunun da bu mücadelede destek vermesini istedi.

Operasyonu yürüten ekiplere de teşekkür eden Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren il jandarma komutanlarımız ile jandarmamızı tebrik ediyorum.”

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