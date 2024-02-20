Eskişehir'de korkun olay! Bebek çöplükte ölü bulundu...

Eskişehir şehir çöplüğünde bulunan ayrıştırma tesisinde, bir poşetin içinden çıkan yeni doğmuş bebek cesedi Adli Tıp Kurumundaki incelemelerin ardından kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Eskişehir'de korkun olay! Bebek çöplükte ölü bulundu...
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Eskişehir’de 27 Ocak 2024 tarihinde Seyitgazi yolunda bulunan şehir çöplüğünde çalışan personeller tarafından bir bebek cesedi bulunmuştu. Çöp arabaları ile kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde, beyaz bir poşetin içinde kordonu kesik halde bulunan kız bebek cesedi, inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. İşlemlerin tamamlanmasının ardından bugün personel tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan karton kutu ile çıkarılan bebek, defin işlemleri için hasta nakil aracıyla Asri Mezarlığı’na götürüldü. Cenaze, mezarlıktaki kimsesiz çocuklar bölümünde toprağa verildi.

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# Eskişehir # bebek
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