Eskişehir'de korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Ankara-Eskişehir kara yolu Karapınar rampası mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Necip Altınsu idaresindeki 26 AIC 481 plakalı motosiklet, seyir halindeyken aynı yöndeki sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Kazaya karışan otomobil ise bölgeden uzaklaştı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü Necip Altınsu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Altınsu'nun cenazesi, Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekipler kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün belirlenmesi için çalışma başlattı.