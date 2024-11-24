Eskişehir'de korkutan yangın

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde paniğe neden olan bir yangın meydana geldi. Mobilya atölyesindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Eskişehir'de korkutan yangın
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı.

Eskişehir'de korkutan yangın - Resim : 1

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler hızla yayıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskişehir'de korkutan yangın - Resim : 2

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, mobilya atölyesinde hasara yol açtı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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