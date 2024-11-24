Eskişehir'de korkutan yangın
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde paniğe neden olan bir yangın meydana geldi. Mobilya atölyesindeki yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gece saatlerinde yangın paniği yaşandı. Yangın, Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi 51. Küme Evleri Sokak'ta bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında alevler hızla yayıldı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, mobilya atölyesinde hasara yol açtı.
Kaynak: Anadolu Ajansı