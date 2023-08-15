Eskişehir'de sigara operasyonu: Milyonlarca dal sigara ile geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda çekici ve dorsesinde 4 milyon dal bandrolsüz sarılmış sigara olduğu belirlenen şahıs adli mercilere sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) tarafından halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacı ile çalışma başlatıldı. Kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde bir şahsa ait çekici ve dorsede yapılan aramada 4 milyon dal bandrolsüz sarılmış sigara ele geçirildi. Yakalanan şahıs adli mercilere sevk edildi.