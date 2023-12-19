Eskişehir'de Trafik Kazası! 2 İşçi Servisi Çarpıştı

Eskişehir'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de Trafik Kazası! 2 İşçi Servisi Çarpıştı
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Eskişehir'de trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Organize Sanayi Bölgesi'nin ikinci girişinde, Firuz Kanatlı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı'nın kesiştiği kavşak oldu.

Edinilen bilgiye göre, kavşakta seyreden Salih Ç. idaresindeki 26 S 187 plakalı, işçileri taşıyan servis minibüsü ile Metin B. yönetimindeki 26 S 1088 plakalı, işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada, iki servisteki 10 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eskişehir # trafik kazası # işçi servisi
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