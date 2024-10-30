Eskişehir'de yaşayanlar dikkat! O tarihte sonic patlama olacak

Eskişehir'de yaşayan vatandaşları ilgilendiren haber geldi. Eskişehir Valiliği şehirde yaşayanlar için uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya göre 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından yapılacak ses üstü uçuşlardan ötürü tarihte sonic patlama olacak.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYANLAR DİKKAT

Eskişehir Valiliğince 31 Ekim Perşembe günü 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından belirli saatler arasında yapılacak ses üstü uçuşlardan dolayı sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.

Eskişehir Valiliğince, 1. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından 31 Ekim Perşembe günü 09.00-12.30, 14.00-17.00 saatleri arasında ses üstü uçuşu icra edileceği ve buna bağlı olarak sonic patlama sesi duyulabileceği duyuruldu.