Eskişehir'de zincirleme trafik kazası!

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde feci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Taraftar grubunu taşıyan minibüs, polis aracı ve iki otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de zincirleme trafik kazası!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sivrihisar-Polatlı kara yolunun Bademlik mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ankara temsilcisi 1926 Polatlı Belediye'nin Eskişehirspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşmayı izleyen taraftarları taşıyan Samet Işık (28) idaresindeki 06 HO 1018 plakalı minibüs, aynı istikamette ilerleyen Sakine Özpamuk (46) yönetimindeki 06 BAA 219 plakalı otomobille çarpıştı.

Taraftar grubunun bulunduğu minibüse eşlik eden trafik ekibi güvenlik önlemi alarak hasarlı kaza için tutanak hazırladığı esnada, B.Ö'nün (30) kullandığı 38 NT 934 plakalı otomobil, yol kenarında duraklayan ekip otosuna, minibüse ve kaza sonrası araçtan inerek yol kenarında bekleyen taraftar grubuna çarptı.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Feci kazada 10 kişi yaralandı. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Polatlı ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolunda trafik tek şeritten kontrollü şekilde yapılmaya başlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Eskişehir # trafik kazası # sivrihisar
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